Column: Geen auto voor vrouwen!!

Italiaanse vrouwen houden van Groningse mannen. Die doen namelijk normaal. Vraag het onze Italiaanse vriendin Elena maar.

Zij was vorige week bij ons te eten in Stad. Elena uit Pavia woont al jaren in Groningen. Ze heeft inmiddels verkering met stadjer Gerard. En daar is ze maar wat blij om. 'Italiaanse mannen zijn afschuwelijk ouderwets' volgens haar. Aangezien wij van plan waren rond de paasdagen naar Genua te rijden, vroegen we haar of ze mee wilde rijden. Elena rolde met haar donkere ogen, zuchtte, tuitte haar gestifte lippen en zei kortaf 'no!' Want rijden, dat doet ze zelf wel. Dankzij de ouderwetse bekrompen geest van haar Italiaanse pa. Dat zit zo:Het is 2012 als Vittorio, Elena's vader, na jaren sparen een nieuwe Fiat Bravo bestelt. Na maanden wachten staat het donkerblauwe ding eindelijk op de oprit van haar ouderlijk huis te glimmen. Trots als een pauw flaneert Vittorio elke avond in zijn nieuwe auto langs de Piazza della Vittoria van de stad. Zijn vrouw zit er tandenknarsend en met het schaamrood op de kaken naast. Bukkend voor vrienden en bekenden, die het stel toch herkennen en luid joelend begroeten.Tijdens de paasvakantie bij haar ouders wil Elena wel eens een proefritje maken in die nieuwe kar. Ze heeft tenslotte al jaren haar rijbewijs. Rijervaring. En is zelf ook aan een nieuwe auto toe. In tegenstelling tot haar veel jongere broertje Luca. Die heeft niet eens een rijbewijs. Laat staan spaargeld. Maar krijgt er wel les in, van pa. Ook na lang aandringen, naar haar vader buigend over de lunchtafel, druk gesticulerend, met verheven stem, krijgt onze vriendin de sleutels niet. En zoals dat gaat in Italiaanse families, gooit ze uiteindelijk na de zoveelste poging woedend, en wijzend naar haar verwende broertje, de tafel omver en beent op haar lange benen en rode hoge hakken de tuin in. Ver genoeg om even uit te blazen. Maar dichtbij genoeg om haar vader deze onvergetelijke zin te horen schreeuwen: 'Una Bravo non è una macchina per le donne!!' ('Zo'n Bravo is geen auto voor vrouwen!!')Terwijl Elena dit weken geleden aan ónze keukentafel vertelde moesten wij vreselijk hard lachen. Maar haar gezicht stond op onweer. Zo'n familie, zo'n ouderwetse vader, zo'n verwend broertje, het is allemaal cavolo!! 'Waarom is een Fiat Bravo in vredesnaam geen auto voor vrouwen!?' Met betraande ogen keken Roberto en ik elkaar aan. Naïef haalden we onze schouders op. We wisten het ook niet. Nadat we waren uitgelachen leunde ze samenzweerderig over tafel en vervolgde haar verhaal met een gemene lach op haar gezicht. Want haar wraak, die gaat ze deze paasvakantie nemen.Sinds januari rijdt Elena namelijk in een weliswaar tweedehandse, maar toch bijna nieuwe BMW 3-serie cabrio. Ze heeft er jaren voor gespaard. Sinds de zomer van 2012 om precies te zijn. Elke cent heeft ze omgekeerd. Vakanties afgezegd. Etentjes overgeslagen. Want ooit zou er een dag zijn dat ze haar vader verbaasd naar haar nieuwe auto zou zien kijken. Hongerig naar de sleutels. Gretig om een proefritje te maken. Ze zou hem aan het lijntje houden. Lekker maken. Gedoceerd vertellen over de romige zescilindermotor, de 200 pk, de luchtvering. Ze zou de sleutels losjes op tafel leggen tijdens de lunch, met het BMW-logo in het zicht. Wachtend op die ene vraag om een ritje. Want het antwoord op die vraag heeft ze al jaren klaarliggen.'Dat is geen auto voor mannen!!'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt, vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter