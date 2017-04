Prinses Laurentien trapt pilot met Raad van Kinderen af

Prinses Laurentien en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trappen dinsdagmiddag de pilot met de Raad van Kinderen af. Groningen is één van de steden waar zo'n raad wordt ingesteld.

Het is een experiment dat Groningen samen doet met Den Haag, Leiden, Deventer en Breda. 39 kinderen van groep zeven van de basisschool tot en met de tweede klas van de middelbare school doen mee. De nog te kiezen kinderburgemeester zit de raad voor en vertegenwoordigt de kinderen in de echte gemeenteraad.De Raad moet de gemeente helpen met het verzinnen van oplossingen voor kinderen die opgroeien in armoede. Staatssecretaris Klijnsma stelt sinds dit jaar structureel 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het tegengaan van armoede onder kinderen.