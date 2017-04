Beter Weters Sport: Wat is de waarde van een straftraining?

Na de 4-3 nederlaag moesten de spelers van FC Groningen zich de volgende dag om 8.00 uur 's morgens melden op de club. Trainer Ernest Faber was niet te spreken over de prestatie van zijn mannen, maar wat is het effect van een straftraining of een 'goed gesprek' in de vroege ochtend?

Ach ja, je kunt ook niets doen. Gewoon achterover hangen en zeggen 'maakt niet uit volgende keer beter'. Aai over de bol, een lolly en klaar is Kees.Je kunt ook iemand op zijn verantwoordelijkheid wijzen. Vertellen dat er meer is dan alleen een bal trappen omdat je er redelijk goed voor betaald wordt. Dat er mensen op de tribune zitten of meegaan naar een uitwedstrijd die minimaal van je verwachten dat je er voor gaat. Dat je verdomd goed door moet hebben dat alles niet vanzelf gaat.Dat melden op de zondagmorgen om 8.00 uur vind ik erg overdreven. Ik had ze ’s nachts bij terugkomst het trainingsveld overgejaagd en in plaats van een videogame de opnamen van de wedstrijd laten zien.Ernest Faber toonde zijn onmacht en woede door zijn spelers een straftraining op te leggen na hun wanvertoning tegen ADO. Hij weet drommels goed dat het aan de situatie niets zal veranderen. De FC blijft een labiel team, getuige ook het grote aantal rode kaarten dit seizoen.Faber’s team zakte door de ondergrens van de ondergrens en dan moet hij een daad stellen. Tot nu toe bleef hij altijd zeer kalm en realistisch, maar de achterban ziet ook dat degradatie dichterbij is dan Europacup. Oproer ligt op de loer en dan is een pittige training op de vroege zondagochtend een voorzichtige handreiking naar de fans.Dat je een signaal wilt afgeven is logisch. Dat je je ongenoegen wilt uiten is ook logisch. En dat je naar de buitenwacht wilt laten zien dat dit niet te accepteren valt, is eveneens logisch.Maar gaat zoiets nou echt helpen? Ik betwijfel het. Het is nou eenmaal een feit dat dit FC Groningen niet constant kan presteren. Dat na een goede overwinning tegen NEC zo'n wanprestatie volgt, is eigenlijk al geen verrassing meer. Deze ploeg kan haast niet omgaan met tegenslagen en dat is het hele seizoen al het geval. Er hoeft maar iets te gebeuren en sommige spelers zijn direct van slag. De club en trainers zijn dus niet in staat gebleken een constant presterend team de creëren en daar brengt een vrije dag intrekken echt geen verandering in.Ach, zo'n straftraining proclameren is alleen maar voor de bühne, om de zwaar teleurgestelde supporters tevreden te stellen. Een doorzichtige poging ook van de trainer om zijn eigen straatje een beetje schoon te vegen. Want ja, hij heeft natuurlijk als roerganger ook gefaald als hij zegt dat zijn spelers zich hebben geweerd als amateurs.Faber legt deze nederlaag eenzijdig neer bij zijn spelers, terwijl hij dezelfde dag nog in de krant liet weten dat de midweekse overwinning op NEC zijn ploeg heel erg goed had gedaan in de strijd om het enige nog te verdelen play-off ticket. Foute inschatting derhalve, zoals ik hem wel vaker op clichématige teksten betrap.Faber bedient zich van trainerstaal uit vervlogen tijden. Nuchter beschouwd is het namelijk helemaal niet zo raar dat ADO Den Haag op eigen veld FC Groningen verslaat. Ten eerste omdat clubs in acute degradatienood flink van zich af kunnen bijten en ten tweede omdat Fabers selectie simpelweg niet zo heel veel beter is dan die van ADO. Dit FC Groningen mist simpelweg de kwaliteit voor de subtop. Dat heb ik hem echter nóóit horen zeggen. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?Straftraining dat is het helemaal! Jullie hebben een wanprestatie geleverd en daarom hebben we de volgende dag vroeg straftraining. Voor mij is dit niet de juiste manier, een keer op je kop krijgen is goed maar als professionele atleet weet je zelf ook wel dat je de boel verkloot hebt.Massaal falen en vaker dan een keer duidt vaak op iets anders. Dat moet je onderzoeken, wat is het echte probleem. Dat er een teamsessie aan te pas komt, is helder. Ingrijpen in het bestaande ritme, mentale training, en compleet iets anders doen zijn voor mij betere redmiddelen zo aan eind van de competitie.