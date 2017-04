LTO Noord wil ministerie van voedsel en landschap

Er moet een nieuw ministerie komen voor 'voedsel en landschap'. Dat bepleit LTO Nederland.

De boerenbelangenorganisatie vindt dat er meer boerenverstand in Den Haag moet komen, schrijft Omrop Fryslân . Een delegatie boeren en tuinders biedt daarom dinsdag een pakket met ruim driehonderd 'aanbevelingsbrieven' aan kabinetsformateur Edith Schippers en de vier partijen die aan de onderhandelingstafel zitten aan.Volgens voorzitter Marc Calon van LTO Nederland ontbreekt er een goede koppeling tussen onderzoek, praktijk en beleid.'Daarom willen wij een ministerie waarin dit weer samen wordt gebracht. De actie van onze leden laat zien dat hier ook op het boerenerf dringend behoefte aan is', stelt Calon.De drie landbouwgedeputeerden van de drie noordelijke provincies lieten vorige maand in een open brief aan de noordelijke dagbladen ook al weten dat er weer een ministerie van Landbouw moet komen.Sinds 2010 is er geen ministerie van Landbouw meer, maar is het beleidsterrein ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken. Dit is al langer een doorn in het oog van boeren en tuinders.