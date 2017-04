'Mannen die seks hebben met mannen laten zich vaker testen op geslachtsziekte'

(Foto: RTV Noord)

Steeds meer mannen die seks hebben met andere mannen laten zich testen op een geslachtsziekte. Dat meldt Sense Noord-Nederland, onderdeel van de noordelijke GGD's.

De grootste groep die zich laat testen zijn jongeren onder de vijfentwintig jaar. Daarna volgt de groep 'mannen die seks hebben met mannen'. De laatste jaren probeert Sense Noord-Nederland deze groep actief te benaderen. Zo is er de site mantotman.nl.



Laagdrempeliger

'Met deze website maken we het testen voor mannen die seks hebben met mannen laagdrempeliger. De mensen die gewaarschuwd zijn, is een belangrijke doelgroep voor ons omdat zij voor een verspreiding van soa kunnen zorgen en dat willen we tegengaan', zegt Fokke Postma, operationeel coördinator seksuele gezondheid bij GGD Groningen en Drenthe.



Onderzoek

Vorig jaar hebben in totaal 5544 mensen Sense Noord-Nederland bezocht om een onderzoek te laten doen. Van de mannen die zich vorig jaar in Groningen hebben laten testen had 42 procent seks met mannen, in 2015 ging het om 37 procent.



Chlamydia

Sense Noord-Nederland meldt verder dat chlamydia de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (soa) is. Het gaat om 85 procent van diagnoses in Groningen. Chlamydia werd vooral ontdekt bij heteroseksuele jongeren tot 25 jaar. Naast chlamydia werd er vorig jaar een lichte stijging van gonorroe infecties geconstateerd.

