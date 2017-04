Groningen Airport Eelde ontruimd vanwege verdachte koffer (update)

Groningen Airport Eelde is ontruimd. Iedereen moet de passagiershal verlaten. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is er een onbeheerde koffer gevonden.

De koffer is in de passagiersterminal gevonden. Het wachten is op een speurhond die de koffer gaat onderzoeken. De hond wordt op dit moment met een helikopter vanaf Schiphol naar Eelde overgebracht, meldt de woordvoerder.De passagiers staan buiten voor de passagiersterminal. Er zouden zo'n veertig passagiers wachten op de vlucht van 10.25 uur naar Southend, een vliegveld bij Londen.Het vliegtuig uit Londen landde om 10.00 uur. Die binnenkomende vlucht wordt naast de tunnel afgehandeld, aan de zijkant van het vliegveld, zegt passagier Edmond Varwijk, die aanwezig is en verslag doet op Twitter.'De zestien passagiers die in de binnenkomende vlucht zaten, zijn via een omweg naar buiten geleid en konden gelijk hun bagage meenemen', zegt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde.'Er was totaal geen paniek', zegt Varwijk. 'Het was niet meteen duidelijk wat er aan de hand is, maar er werd rustig gereageerd. Het kwam over als een soort oefening. Inmiddels zitten zo'n veertig mensen in het restaurant te wachten. We hebben nog geen tijd doorgekregen dat we kunnen vertrekken.'Op de website van het vliegveld wordt een vertrektijd van 11.00 uur aangehouden.De eigenaar van de verloren koffer heeft zich gemeld, rond 10.40 uur. Ze was haar koffer in alle haast vergeten. ' Het loopt met een sisser af' , zegt directeur Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde.Ondanks dat, werd de procedure wel doorgezet. Zo moesten mensen afstand houden tot de koffer. Ook werd de vanuit Schiphol overgevlogen speurhond nog ingezet. Toen bleek dat de koffer inderdaad onschadelijk was, werd de koffer opgeruimd en het vliegveld weer vrijgegeven. Dat gebeurde rond 10.55 uur.Op onze Facebookpagina geeft de directeur uitleg