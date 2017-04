Ontruiming Groningen Airport Eelde van de baan: koffer vergeten

De ontruiming van Groningen Airport Eelde dinsdagochtend was maar van korte duur. De eigenaresse van een onbeheerde koffer heeft zich telefonisch gemeld. Dat meldt Marco van de Kreeke, directeur van Groninger Airport Eelde.

Kijk via Facebook Live naar een verklaring van de directeur.In haar haast om de bus te halen, was de passagier haar koffer vergeten. Nadat er alarm was geslagen, werd het vliegveld door de marechausse ontruimd . Na onderzoek met een speurhond werd de luchthaven weer vrijgegeven.'Het was een tumultueuze ochtend', blikt directeur Van de Kreeke terug. 'De terminal werd ontruimd, vluchten kwamen binnen en passagiers moesten worden omgeleid.' Opvallend genoeg moest de speurhond per helikopter worden ingevlogen vanaf Schiphol. 'Daar zijn er maar weinig van in ons land. Dat ging gelukkig allemaal heel snel. Mijn complimenten voor de marechaussee.'Op het moment dat de speurhond te werk ging, had de eigenaresse van de koffer zich al gemeld. Van de Kreeke: 'Ze gaf een gedetailleerde beschrijving van haar baggage. We waren er op dat moment al redelijk zeker van dat het loos alarm was.''Of de vrouw een rekening gepresenteerd krijgt voor haar vergeten koffer, is volgens de directeur niet waarschijnlijk. 'Maar dat is een zaak voor de marechaussee.'Het vliegverkeer heeft nauwelijks hinder ondervonden van de ontruiming. Reizigers van een inkomende vlucht uit Londen zijn via een omweg naar buiten geleid en konden hun bagage gewoon meenemen. Een uitgaande vlucht naar Londen vertrok met een half uur vertraging.