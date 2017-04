Lopend Vuur: Hondenpoep niet opruimen is asociaal

Hondenpoep op straat is voor veel mensen een grote ergernis.

RTL Nieuws deed onderzoek naar 'hufterig' gedrag. Daaruit bleek dat mensen zich vooral ergeren aan hondenpoep, zwerfvuil en verkeersovertredingen. Tegelijkertijd is ook geconstateerd dat er steeds minder vaak boetes voor dit soort overtredingen worden uitgedeeld.Voor hondenpoep zijn speciale zakjes beschikbaar. Ook zijn er speciale uitlaatplaatsen. En toch hebben we allemaal wel eens hondenpoep onder de schoen.