NAM wil ook laatste rest gas uit veld Warffum halen

In het kleine gasveld bij Warffum zit nog één miljard kubieke meter aardgas. De NAM is van plan dat de komende vijf tot tien jaar uit de bodem te halen.

Geen nieuws, benadrukt NAM-woordvoerder Henk Heringa: 'Dit is volgens het huidige winningsplan. Hoe lang we erover gaan doen, hangt af van de snelheid waarmee het gas uit de bodem naar de winput stroomt'.Het veld bij Warffum is dertig jaar geleden in gebruik genomen. Toen zat er acht miljard kuub in de bodem. Daarvan is dus inmiddels zeven miljard uit de grond gehaald. Heringa: 'Er zijn in ons land 175 van dit soort kleine velden. Die zorgen bij elkaar voor dertig procent van de Nederlandse aardgasproductie'.De kans op aardbevingen bij het leeghalen van het kleine veld bij Warffum is klein, zegt Heringa. 'De aardbevingen in Eemsmond worden veroorzaakt door de winning uit het grote Groninger veld. De laatste beving in het Warffum-veld was in 2006. 1,1 op de schaal van Richter, niet voelbaar dus'.Eind vorige maand nam de gemeenteraad van Eemsmond unaniem een motie aan waarin minister Henk Kamp van Economische Zaken wordt gemaand om te overleggen over de gaswinning bij Warffum.