Jeter uitgeroepen tot MVP, Braal Coach van het Jaar

(Foto: JK Beeld)

Lance Jeter is uitgeroepen tot Meest Waardevolle Speler van dit seizoen. De spelverdeler van Donar kreeg die eretitel van coaches en aanvoerders van de clubs in de Dutch Basketball League en mediavertegenwoordigers. Donar-coach Erik Braal werd voor de derde keer verkozen tot Coach van het Jaar.

Tweede MVP-titel

Jeter volgt Worthy de Jong van ZZ Leiden op. Voor Lance Jeter is het de tweede MVP-titel. Eerder viel hem die eer in het seizoen 2014-2015 te beurt. De Amerikaan kreeg dit seizoen 144 punten, 28 punten meer dan zijn ploeggenoot Chase Fieler.



Evenaring record

Het is voor de negende keer in de historie van de verkiezingen van de seizoenprijzen dat de Meest Waardevolle Speler uit Groningen komt. Daarmee evenaart Donar het totaal van negen MVP's dat werd geleverd door recordhouder Den Bosch.



De eerste Groningse MVP was wijlen David Lawrence in 1983. De Groningse voorgangers van Jeter waren: Jack Jennings (1993), Donell Lee Thomas (1998), Mack Tuck (2002), Travis Reed (2004), Jason Dourisseau (2011), Arvin Slagter (2014) en Lance Jeter zelf (2015).



Hofleverancier All Star Team

Donar is ook hofleverancier voor het All Star Team van dit seizoen. Naast Jeter en Fieler is er ook ruimte voor center Drago Praselic. Guard J.T. Tiller en forward Clayton Vette van Landstede Zwolle completeren het team.

Door: RTV Noord Correctie melden