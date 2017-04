College weet zich nog geen raad met De Rieshoek

Het college van Haren heeft nog geen standpunt ingenomen over de toekomst van maatschappelijk centrum De Rieshoek in Noordlaren.

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) zou vandaag meer duidelijkheid geven, maar die duidelijk komt er voorlopig nog niet.Tijdens het collegeoverleg van dinsdagochtend zou het college een besluit nemen over de toekomst van het pand. Vooralsnog heeft de gemeente laten weten de voormalige basisschool in Noordlaren te verkopen.In het pand zit sinds de sluiting van de school in 2014 een maatschapelijk centrum. De gebruikers van het gebouw willen er niet uit en ook inwoners van Noordlaren zijn blij met het centrum. Na er een symbolisch bedrag voor te willen betalen, hebben inwoners ook een 'bedrag met meerdere nullen' op tafel gelegd.Het college weet echter nog niet wat te doen. De projectgroep die strijdt voor het behoud van het maatschappelijk centrum heeft in elk geval hoop op een goede afloop. 'Ik basseer mij daarbij op het gesprek met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen', zegt Peter Prak.Het is nog onduidelijk wanneer de gemeente wel met een besluit naar buitren treedt. Tot die tijd geven ze geen commentaar op de kwestie.