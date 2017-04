'Gaswinning bij Warffum veroorzaakt geen bevingen? Geloof ik niets van!'

'De gaswinning bij Warffum veroorzaakt geen aardbevingen? Daar geloof ik niets van.' Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond vindt het onacceptabel dat de NAM doorgaat met de gaswinning bij Warffum.

Het gasbedrijf is van plan de komende vijf tot tien jaar de laatste miljard kubieke meter aardgas uit het veld bij Warffum te halen. 'Onderdeel van het bestaande winningsplan, en er is nauwelijks kans op bevingen', zegt de NAM. Maar daar is burgemeester Van Beek het niet mee eens.'Ik kan me niet voorstellen dat de gaswinning in het ene veld wel aardbevingen veroorzaakt, en in het andere niet. Dat wil er bij mij, met gewoon boerenverstand, niet in', zegt Van Beek.'Aardbevingen worden veroorzaakt door gaswinning. Niet door de winning in één gasveld, maar door de winning in alle velden. Ook bij Warffum.'Van Beek wil dat de gaswinning zo snel mogelijk omlaag gaat, 'het liefst naar nul'. Maar ze heeft geen instrumenten in handen om iets tegen de winning in Warffum te doen. De gaswinning in het kleine veld is onderdeel van het bestaande winningsplan en daar kan geen bezwaar tegen worden aangetekend.