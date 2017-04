VVD-jongeren: 'Stop met bed-bad-broodopvang in Groningen'

De gemeente Groningen moet per direct stoppen met het aanbieden van bed-bad-broodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Die oproep doet Reender Reenders, voorzitter van de JOVD Groningen.

Volgens de jongerenafdeling van de VVD is het belangrijk dat Groningen en Nederland een veilige haven zijn voor alle vluchtelingen. 'Juist om die reden is het belangrijk dat personen van wie door de rechter is vastgesteld dat ze geen vluchteling zijn, zo snel mogelijk terugkeren naar hun land van herkomst', aldus de JOVD.Begin april werd bekend dat de stad Groningen een nieuw gebouw voor de opvang van afgewezen asielzoekers gaat bouwen, achter het oude Formule 1-hotel. Dat druist in tegen het beleid van demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD). Die wil gemeenten juist verbieden om illegalen te huisvesten.JOVD Groningen is het daar mee eens. 'Het grootste gedeelte van de groep die gebruik maakt van de bed-bad-brood-voorziening is afkomstig uit landen die niet meewerken aan gedwongen uitzettingen. Dit betekent dat zij alleen terug kunnen wanneer zij vrijwillig terugkeren. Het aanbieden van deze sociale voorzieningen, die bij elkaar drie miljoen euro kosten, werkt deze vrijwillige terugkeer tegen.'