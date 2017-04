Appingedam wil krediet van 780.000 euro voor parkeerplaatsen Cleveringaplein

Het gemeentebestuur van de gemeente Appingedam is van plan om een krediet van 780.000 euro te verstrekken voor een parkeerterrein op het Professor Cleveringaplein.

Op het nieuwe parkeerterrein komen ongeveer zestig parkeerplaatsen. Daarmee moet het nieuwe winkelcentrum beter bereikbaar worden. Daarnaast verandert het aangezicht van de westelijke entree van het winkelcentrum. 'We hebben samen met de ondernemers besloten er parkeerplaatsen te maken, zodat de binnenstad beter zichtbaar is', zegt wethouder Annalies Usmany.Het terrein wordt verder aangekleed als een soort park en het wordt afgeschermd met een haag. 'Het is ook nog de bedoeling dat er een kunstwerk tegenover de bibliotheek komt waarop je kan zitten', zeg Usmany. Welke kunstenaar het kunstwerk gaat ontwerpen is nog onbekend.Op dit moment ligt het plein braak en wordt er druk gebouwd aan het oude postkantoor. Na jarenlang leegstand trekt komend najaar de nieuwe bibliotheek in het pand. Verder krijgen Woongroep Marenland en de onderwijskoepels Noordkwartier en Marenland er kantoorruimte.Aan het plein was ook het voormalige pand van de Hema gevestigd. Dat is gesloopt. Er komen geen nieuwe gebouwen voor in de plaats, omdat de gemeente vanwege krimp het aantal vierkante meters aan winkelpanden moet terugdringen.De totale aanleg kost 780.000 euro. Bijna de helft daarvan komt uit het leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen. De gemeenteraad beslist op 20 april of het akkoord gaat met het verstrekken van het krediet.