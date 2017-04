Zeldzaam grote muntschat uit de 16de eeuw gevonden in Loppersum

Bij werkzaamheden in het centrum van Loppersum zijn 48 gouden munten uit de 16e eeuw gevonden. Burgemeester Rodenboog van de gemeente Loppersum zegt: 'Dit is cultuur met de hoofdletter C.'

De muntschat is in september 2016 gevonden tijdens rioolwerkzaamheden. Omdat Loppersum een zogeheten Wierdedorp is, moet er verplicht archeologisch onderzoek gedaan worden als er dieper dan 40 cm wordt gegraven. Dat deed amateurarcheoloog Aldwin Wals met een metaaldetector.Archeoloog Sierd Jan Tuinstra, tevens doctorandus aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt: 'Het is een zeer zeldzame vondst. Vondsten van deze omvang worden zelden gedaan. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière.'Tuinstra: 'Ik vermoed dat de munten zijn verborgen tijdens plunderingen rond 1590. De eigenaar van de munten is destijds vermoedelijk tijdens een van die plunderingen omgebracht, omdat hij niet wilde vertellen waar zijn muntschat was verborgen.'Bij de muntschat hoort ook een Tudor roos. Dat is een penning die stamt uit de tijd van de Tudor-dynastie in Engeland, Wales en Ierland. Het Tudor-tijdperk duurde van 1485 tot en met 1603. In die tijd regeerden achtereenvolgens Hendrik VII, Hendrik VIII, Eduard VI, Maria I en Elizabeth I over de drie landen.De Tudor roos is in Loppersum terecht gekomen tijdens het beleg van Groningen, toen Engelse troepen meevochten met de opstandelingen.Vinder van de schat Aldwin Wals ging naar de opgraving van archeoloog Sierd Jan Tuinstra. Aldwin: 'Ik ging het gat in en met de eerste paar zwaaien kreeg ik al meteen een goede piep van de metaaldetector. En toen kwam de gouden munt dus! Het is de grootste vondst die ik ooit gedaan heb.' Aldwin heeft geen vindersloon gekregen. 'Ik vind het van belang dat het wordt gedocumenteerd en beschreven. De eer dat ik het gevonden heb, is al leuk genoeg', aldus Aldwin.Rodenboog zegt: 'We hebben dit lang geheim gehouden om te voorkomen dat schatgravers het centrum op de kop zouden zetten. Ook moesten we de schat goed documenteren.''De goudschat vertegenwoordigt een behoorlijke waarde', zegt Tuinstra. 'Ergens tussen de 25.000 en 30.000 euro.' De munten zijn in eigendom van de provincie Groningen. Rodenboog grapt: 'Ik moet jullie toch teleurstellen. We hebben geen gas of olie gevonden. Dat ligt op drie kilometer diepte.'Op 20 mei zijn de munten voor het publiek één dag te bezichtigen op het gemeentehuis.