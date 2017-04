Oplichters plunderen bankrekening van 85-jarige vrouw

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

De 85-jarige Tinie Post uit Groningen is het slachtoffer geworden van twee oplichters die het op haar bankpas en pincode hadden voorzien. Vermoedelijk is haar pincode afgekeken, waarna de oplichters haar volgden naar huis.

Rekening geplunderd

In de lift van haar wooncomplex is haar het pasje afhandig gemaakt. Meteen daarna is haar rekening geplunderd. De oplichters hebben op vier plekken geprobeerd om geld te pinnen met het gestolen pasje. De totale schade is 1.000 euro.



Geschrokken

Mevrouw Post, die nog steeds op haar zelf woont en zelf de boodschappen doet, zegt geschrokken te zijn. 'Met mijn nieuwe pasje ga ik gewoon weer pinnen, maar ik vraag wel een kennis om mee te gaan.'



De politie onderzoekt de zaak.

Door: RTV Noord