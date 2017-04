Groningse onderzoekster: 'Let op bloeddruk psychiatrische patiënt'

(Foto: Erik Hogeboom/RTV Noord)

De behandeling van psychotische patiënten met een ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol, schiet tekort. Dat komt doordat psychiaters en huisartsen zich niet goed bewust zijn van de bijwerkingen van antipsychotica. Dat blijkt uit onderzoek van psycholoog Jojanneke Bruins van het UMCG.

Verhoogd risico

Bruins concludeert dat de helft van de psychotische patiënten met ernstig verhoogde bloeddruk of cholesterol niet of onvoldoende wordt behandeld. Antipsychotica brengen een verhoogd risico op zogeheten metabole klachten, zoals hoge bloeddruk, diabetes en verhoogde vetzuren, met zich mee. Soms zijn medicijnen nodig om deze bijwerkingen tegen te gaan. Daar gaat het vaak mis.



Huisartsen verantwoordelijk

'Volgens de richtlijnen zijn huisartsen in principe verantwoordelijk voor het behandelen van metabole risicofactoren, ook bij psychiatrische patiënten. Maar dit is niet voor iedereen duidelijk. Bovendien moeten de patiënten dan wel naar de huisarts doorverwezen worden door de psychiatrie', aldus de onderzoekster.



Bruins onderzocht 1259 psychiatrische patiënten over een periode van drie jaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn dinsdag gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Journal of Clinical Psychiatry.

