Producent biobrandstof in Delfzijl breidt uit

BioMCN in Delfzijl gaat investeren. De producent van biobrandstof steekt 1,2 miljoen euro in het bedrijf.

Door de investering is het mogelijk om groene CO2 die vrijkomt bij de productie van biogas, te gebruiken in de reactor van het bedrijf. Met als gevolg dat de productie fors omhoog kan naar 15.000 ton bio-methanol. Ook komt er een handvol medewerkers bij.Het bedrijf zelf ziet de investering als een belangrijke stap om het productieproces verder te vergroenen. Voor de provincie Groningen is dat reden om ruim een ton bij te dragen.'Het pas heel goed in onze strategie om de chemische industrie te vergroenen. Daarmee behouden we de werkgelegenheid in deze regio,' licht gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) toe.BioMCN vestigde zich tien jaar geleden op het Chemiepark in Delfzijl. Het produceert bio-methanol, dat een alternatieve brandstof voor benzine is. Er werken 65 mensen.