Brandweerkazerne Uithuizen krijgt plek langs provinciale weg

De gemeente Eemsmond heeft een definitieve locatie gevonden voor de brandweerkazerne in Uithuizen. De kazerne komt langs de N363, tegenover het station.

Op dit moment zit de kazerne nog op een tijdelijke locatie even verderop, aan de Nijverheidsweg.De Veiligheidsregio en gemeente waren nog altijd op zoek naar een vaste plek voor de nieuwe blusgroep in Uithuizen, die ontstond na de fusie van de korpsen in Uithuizermeeden en Usquert.De gemeente koopt de hele kavel. Een deel van het stuk grond verkoopt de gemeente gelijk door aan de Veiligheidsregio voor de nieuwe brandweerkazerne. Een ander deel is voor een nieuwe weg naar het achterliggende bedrijventerrein. Om die weg aan te kunnen leggen, wordt een naastgelegen loods gesloopt.Daarnaast is een deel van de grond vervuild met teer. Dat laat de gemeente opruimen.De totale kosten liggen rond de half miljoen euro. De gemeenteraad beslist volgende week donderdag of de deal doorgaat of niet.Als de raad groen licht geeft, gaat de Veiligheidsregio Groningen nog dit jaar op zoek naar een aannemer. In 2019 moet de nieuwe kazerne in gebruik worden genomen. Uithuizen krijgt brandweerpost en nieuwe kazerne (2016) Kazernes Usquert en Uithuizermeeden gaan dicht (2015) Brandweer wil kazernes Usquert en Uithuizermeeden sluiten (2014)