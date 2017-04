Zuidhorn wil diep in de buidel tasten voor behoud dorpshuizen

Het dorpshuis van Den Horn (Foto: oogle Maps)

De gemeente Zuidhorn wil 300.000 euro inzetten om dorpshuizen en multifunctionele centra toekomstbestendig te maken. Het geld kan gebruikt worden voor het plannen en uitvoeren van duurzame maatregelen.

'De huiskamers van onze dorpen'

Volgens verantwoordelijk wethouder Fred Stol spelen dergelijke voorzieningen een grote rol in zijn gemeente. ´Dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC's) zijn de 'huiskamers' van onze dorpen. Ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en verbinding in onze gemeente. Daarom willen we ze graag in stand houden, verduurzamen en daarmee toekomstbestendig maken.'



Steun voor eigen plannen

De gemeente bepaalt niet welke maatregelen de dorpshuizen en MFC's moeten treffen, maar ondersteunt ze wel bij het maken van hun eigen plannen. Daarbij kan het gaan om initiatieven om energieverbruik te verminderen, het gebruik van duurzaam opgewekte energie te vergroten, maar ook de onderlinge verbondenheid tussen inwoners te versterken. De gemeente wil de Vereniging Groninger Dorpen graag betrekken bij deze aanpak.



De gemeenteraad van Zuidhorn behandelt het voorstel op 18 april.

