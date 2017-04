FC Groningen zwaait Hans Hateboer zondag uit

(Foto: JKBeeld)

FC Groningen zwaait zondagmiddag voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle Hans Hateboer uit. De verdediger uit Beerta stapte in de winterstop over naar Atalanta Bergamo in Italië, maar had nog geen afscheid kunnen nemen van het publiek.





Overstap naar de Serie A

Hateboer speelde drie en een half seizoen in het eerste elftal van FC Groningen. Eind januari kwam zijn overstap naar de Italiaanse Serie A rond. Hateboer is bij de club die momenteel vijfde staat met name bankzitter, maar debuteerde al wel.



Zijn eerste wedstrijd in het shirt van Atalanta op 19 maart luisterde Hateboer op met een assist. Hij kwam tot nu toe twee keer binnen de lijnen voor zijn nieuwe club.



Door: RTV Noord Correctie melden