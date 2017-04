Huurprijzen Lefier worden voor tweede jaar op rij niet verhoogd

Ook komend jaar verhoogt woningcorporatie Lefier geen huren van sociale huurwoningen. Het is het tweede jaar op rij dat die prijs gelijk blijft.

Volgens directeur Lex de Boer is het bevriezen van de huur mogelijk, doordat de rente laag staat en het onderhoud aan panden vertraging oploopt. Dat laatste komt onder meer door procedures rond het herstel van bevingsschade. Hierdoor blijft er geld van het jaarlijkse onderhoudsbudget op de plank liggen.De woningcorporatie had bovendien nog geld overgehouden aan een grootschalige reorganisatie enkele jaren geleden. Het gelijkhouden van de huren kost Lefier enkele tonnen, zegt De Boer.Waarschijnlijk gaan de huren vanaf juli volgend jaar wel weer omhoog. Dat is afhankelijk van de koers die het nieuwe kabinet inslaat, vertelt de directeur van Lefier. Als de verhuurdersheffing wordt verhoogd, kunnen de huurprijzen niet laag blijven.De bevriezing van de huurprijzen geldt overigens alleen voor sociale huurwoningen. Huizen in de vrije sector en bedrijfspanden krijgen wel gewoon de jaarlijkse huurverhoging.Andere woningcorporaties, zoals Nijestee, geven aan hun huren ook vrijwel niet te laten stijgen voor sociale woningbouw. Voor sommige huizen stijgt de huur licht, voor andere daalt hij juist.