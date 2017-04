Ronald op huisvisite bij YouTube-icoon David Harms

(Foto: RTV Noord)

De bekende YouTube-vlogger DusDavidGames (David Harms) woont sinds anderhalve week in Oude Pekela. David had zijn adres het liefste geheim gehouden, maar inwoners van Pekela herkenden de 'tuin' van David in vlog van hem.

Verhuisnieuws

Het verhuisnieuws over de YouTube-ster, die met 700-duizend volgers tot de Top 5 behoort, gaat als een lopend vuurtje door Pekela. Inmiddels staan voor de deur van David dagelijks groepjes jongeren, die een handtekening van hem hopen te krijgen.



Onze eigen vlogger Ronald zocht de 'wereldberoemde' David op. Hamvraag: waarom is David in Pekela gaan wonen?

Door: RTV Noord Correctie melden