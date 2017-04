Jaap van de neergestorte Lancaster krijgt op zijn 90ste een Koninklijke onderscheiding

Jaap Spanninga dacht rustig zijn negentigste verjaardag te vieren. Maar dat liep iets anders voor de bejaarde Ter Apeler. Hij werd namelijk vereerd met een Koninklijke onderscheiding.

Spanninga heeft zich vanaf 1990 ingezet voor de werkgroep 'Neergestorte Lancaster 1943 in Ter Apel'. De werkgroep zorgde onder meer voor een film, een expositie en een monument voor de gebeurtenissen met de bommenwerper. In 1943 stortte het toestel neer aan de Kloosterveenweg in Ter Apel. Zes bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.Spanninga was ook een van de mannen achter fietsroutes langs plekken uit de Tweede Wereldoorlog. De laatste jaren was Spanninga ook het gezicht van de oorlogsbarak in Sellingerbeetse. Tijdens de oorlog werden dwangarbeiders en joden ondergebracht in de barak.Na de oorlog was het een interneringskamp voor NSB-ers en SS-ers. Jaap Spanninga zette zich met hart en ziel in voor al die historische zaken. Uit handen van burgemeester Kompier kreeg hij de onderscheiding 'Ridder in de orde van Oranje Nassau' opgespeld.