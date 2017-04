De rustigste rijksweg van het land ligt in Groningen

De N33 is de rustigste rijksweg van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De weg gaat via Assen en Veendam naar de Eemshaven. Uit de cijfers blijkt dat er vorig jaar gemiddeld 409 voertuigen per uur reden, het laagste aantal van Nederland. Rijkswegen zijn wegen die door de landelijke overheid beheerd worden.Het mag dan de rustigste rijksweg van het land zijn, het deel tussen Zuidbroek en Appingedam gaat in de toekomst verbreed worden . Hoe dat precies wordt aangepakt, is nog onderwerp van discussie. Andere delen van de N33 zijn al verdubbeld.De A13 tussen Rotterdam en Den Haag is de drukste rijksweg van het land. Daar komen 4749 voertuigen per uur voorbij.