Kan de voedselbank in Delfzijl in oude gymzaal blijven?

(Foto: Martin Drenth / RTV Noord)

De gemeente Delfzijl onderzoekt of de voedselbank in Delfzijl wel in het huidige gebouw kan blijven, of mogelijk moet verhuizen naar een ander onderkomen. Het pand kampt namelijk met flink wat achterstallig onderhoud.





Verwarming stuk, dak lek

Voorzitter Kees Pol luidde eind vorige maand de noodklok. De verwarming gaat regelmatig stuk, het dak lekt en de vloer is aan het golven. Dat brengt de nodige gevaren mee als een vrijwilliger met een ladder iets moet pakken van een stellage.



Pol riep de wethouder op langs te komen om de situatie te bekijken. Daar is uiteindelijk gehoor aan gegeven. Wethouder Meindert Joostens is inmiddels langsgekomen om een kijkje te nemen.



Toekomst

De gemeente gaat nu kijken of het gebouw van de voedselbank met de nodige aanpassingen toekomstbestendig is. Zo niet, dan wordt gekeken naar een andere locatie.



Lees ook:

- 'We zaten hier soms in de vrieskou te werken'

- Zorgen om Voedselbank Delfzijl

- Brand bij Voedselbank Delfzijl De voedselbank zit al enkele jaren in een oude gymzaal aan de Europaweg in Delfzijl. Ruim 170 gezinnen uit de Havenstad, Appingedam en Loppersum komen er wekelijks eten halen. En dat aantal is stijgende.Voorzitter Kees Pol luidde eind vorige maand de noodklok. De verwarming gaat regelmatig stuk, het dak lekt en de vloer is aan het golven. Dat brengt de nodige gevaren mee als een vrijwilliger met een ladder iets moet pakken van een stellage.Pol riep de wethouder op langs te komen om de situatie te bekijken. Daar is uiteindelijk gehoor aan gegeven. Wethouder Meindert Joostens is inmiddels langsgekomen om een kijkje te nemen.De gemeente gaat nu kijken of het gebouw van de voedselbank met de nodige aanpassingen toekomstbestendig is. Zo niet, dan wordt gekeken naar een andere locatie.

Door: Martin Drent Correctie melden