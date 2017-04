Bruno Santanera weer naar de rechter over de Biostabil

(Foto: RTV Noord/Carl Hoekstra)

Bruno Santanera stapt opnieuw naar de rechter. Hij is de maker van de Biostabil, een met zilver omhuld magnetisch halssieraad dat volgens de inwoner van Godlinze genezende eigenschappen heeft.

In 2004 werd de Biostabil in het TROS-programma Radar neergesabeld. Daarna stortte de verkoop van de hangers die 120 euro per stuk kosten helemaal in. Santanera verloor al twee rechtszaken tegen de TROS, maar ziet nu nieuwe kansen op een voor hem gunstige uitspraak.



'Ik wil rechtvaardigheid'

'Ik wil gewoon rechtvaardigheid. En ik zou op het laatste moment van mijn leven willen laten weten aan de mensen wat er gebeurd is met Bruno Santanera, met Godlinze en met de Biostabil. In de nieuwe zaak gaat het alleen over feiten. En die zullen de waarheid naar voren brengen.'



Santanera zegt te kunnen bewijzen dat de TROS in de bewuste Radar-uitzending een valse voorstelling heeft gegeven over de magnetische kracht van de Biostabil. De dagvaarding naar de TROS is net de deur uit.



'Het heeft mijn leven kapot gemaakt'

De uitzending van Radar zit nog steeds diep bij Santanera. 'Het heeft mijn leven kapot gemaakt. Van mij en mijn familie, maar ook voor veel mensen in het dorp Godlinze. Die gebruikten toen de Biostabil, maar durfden dat daarna niet meer.'



'Er was een grote toekomst voor Godlinze'

Santanera verkocht op het hoogtepunt zo'n 250.000 exemplaren van de Biostabil. 'Ik heb niet alleen schade die in de miljoenen loopt, maar ook meer dan twintig mensen moeten ontslaan. Ik was ook bezig met België, met Duitsland, met Italië. Er was een grote toekomst voor Godlinze, voor het Noorden.'

