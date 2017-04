Vakbond sleept ziekenhuizen voor de rechter

(Foto: Flickr/Joe Gratz)

Meerdere Nederlandse ziekenhuizen krijgen de komende weken rechtszaken aan hun broek vanwege een conflict over een nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers. Dat meldt beroepsorganisatie NU'91. Het conflict speelt volgens NU'91 ook in Groningse ziekenhuizen.

cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen liepen vorige week vast op onder meer een looneis van de vakbond. NU'91 wil nu via de rechter afdwingen dat ziekenhuizen achterstallige onregelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen vijf jaar met terugwerkende kracht betalen.



Individuele zaken

Volgens de bond hebben rechters in verschillende eerdere individuele zaken bepaald dat ziekenhuismedewerkers daar recht op hebben. Ziekenhuiswerkgevers deden wel voorstellen om medewerkers te compenseren, maar die werden door NU'91 'resoluut afgewezen'.



De vakbond van verpleegkundigen en verzorgenden dagvaardt als eerste het Catharina ziekenhuis Eindhoven. Of het ook in Groningen tot rechtszaken komt, is nog onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden