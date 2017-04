COA plant medisch vervolg na vruchteloos bodemonderzoek

Nu de bodem onder het asielzoekerscentrum in Ter Apel niet ernstig vervuild blijkt, gaat het COA verder met medisch onderzoek. Dat is nodig om de gezondheidsklachten van medewerkers te kunnen verklaren.

'In de bodem is niks gevonden wat de oorzaak kan zijn van ziekteverzuim´, stelt Henk Wolthof, regiomanager COA Noord. 'Natuurlijk zijn we blij dat er niets is gevonden, maar het ziekteverzuim is er wel degelijk. Dat betekent dat we nog geen duidelijkheid kunnen geven.'Medewerkers met de meeste ziekteklachten werden als eerste ingelicht over de uitslag van het bodemonderzoek. Daarna volgden de rest van de afdelingen, de IND en de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel.'Het vervolgonderzoek doen we medisch, dus niet verder in de bodem. Dat risisco kunnen we nu uitsluiten. We worden hierbij ondersteund door GGD, RIVM en de provincie.'Ook in de gebouwen wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van de gezondheidsklachten. Onder meer door de klimaatbeheerssystemen opnieuw onder de loep te nemen en te zoeken naar bacteriën en schimmels.