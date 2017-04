Besluit over hoogspanningsleiding uitgesteld

(Foto: TenneT)

Het hing al in de lucht en is nu definitief: het besluit over het plan voor de aanleg van een bovengrondse hoogspanningsleiding tussen Eemshaven en Vierverlaten is uitgesteld. De Tweede Kamer wacht met het doorhakken van de knoop zolang er nog geen nieuw kabinet is.





Bezwaren tegen bovengrondse leiding

De hoogspanningsleiding is nodig om alle stroom, die in de Eemshaven wordt geproduceerd, te kunnen verwerken. Maar inwoners van Noord-Groningen, natuurorganisaties en bestuurders zien de bovengrondse leiding als een ontoelaatbare aantasting van het landschap.



Zij pleiten daarom voor een ondergrondse leiding. Minister Kamp heeft eerder laten weten dat hij dit alternatief te duur vindt.



Lees ook:

- Tweede Kamer zet stroomkabel door Hogeland mogelijk in ijskast

- Provincie: keuze voor bovengrondse stroomkabel is 'ongelofelijk jammer'

- Geen ondergrondse stroomkabel door het Hoogeland Het onderwerp is daarom 'controversieel' verklaard. Dat betekent dat het demissionair kabinet het plan van minister Kamp moet overlaten aan zijn opvolger.De hoogspanningsleiding is nodig om alle stroom, die in de Eemshaven wordt geproduceerd, te kunnen verwerken. Maar inwoners van Noord-Groningen, natuurorganisaties en bestuurders zien de bovengrondse leiding als een ontoelaatbare aantasting van het landschap.Zij pleiten daarom voor een ondergrondse leiding. Minister Kamp heeft eerder laten weten dat hij dit alternatief te duur vindt.

Door: RTV Noord Correctie melden