Noord Vandaag: Een bijzondere dag in Eelde

Voor hoe veel commotie kan een verdwaalde koffer zorgen? Dat ondervonden de passagiers en het personeel van Groningen Airport Eelde vandaag. Dat - en meer- in Noord Vandaag.

Brandweercommandant Jan Huizing had een bijzondere dag vandaag. Hij was verantwoordelijk voor het afzetten van het vliegveld nadat er een 'verdwaalde' koffer werd gesignaleerd. De luchthaven werd ontruimd, de vlucht vertraagd en er werd zelfs een speurhond per helikopter ingevlogen.



Al snel kwam de aap over de koffer uit de mouw. Maar... hoe veel kost zo'n operatie Groningen Airport Eelde nou?



Vlogger gevonden

En: vlogger DusDavidGames heeft meer dan 700.000 abonnees. Zijn video's over games en zijn persoonlijke leven trekken tussen de 40.000 en 200.000 kijkers. Waar hij woont, houdt hij liever geheim voor zijn fans. Maar ja, met zulke kijkersaantallen kan je ervan uitgaan dat een paar van de kijkers de tuin van de vlogger herkenden...



- Airport Eelde had een bijzondere dag, maar wat dacht je van passagier Edmond Varwijk?



- Tinie Post (85) doet haar boodschappen voorlopig even samen, nadat dieven haar rekening plunderden.



- De bodem onder het coa in Ter Apel lijkt niet de boosdoener van gezondheidsproblemen van de medewerkers. De zoektocht naar andere oorzaken begint.



