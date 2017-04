Economic Board zoekt ondernemers met briljante plannen

De Economic Board Groningen geeft ondernemers met briljante plannen de kans deze een duw in de rug te geven.

Tijdens de Pitch&Go-bijeenkomst die de Economic Board in juni organiseert mogen ondernemers uit Noord-Groningen en zij die zich er willen vestigen, hun ideeën ontvouwen. Pitch&Go wordt in juni gehouden tijdens de Eemsdelta Expo in Appingedam.Uit de voorselectie die de Economic Board maakt worden vier ondernemers aangewezen die hun plan mogen pitchen. Het publiek bepaalt naar wie de geldprijs van de Economic Board. Het is de bedoeling dat de ondernemer de prijs gebruikt om het idee om te zetten in een goed bedrijfsplan. Ook is er voor de winnaar nog een bedrag van de jury.