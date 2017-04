Onderzoeksraad tegen Tweede Kamer: 'Problemen groter dan wij denken'

'De problemen in Groningen zijn groter dan wij denken.' Dat houdt vice-voorzitter Erwin Muller van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dinsdag tijdens een hoorzitting de Tweede Kamer voor.

Het gaat het niet alleen om de gaswinningsellende. 'Daar komen ook de krimp en de problemen in de Veenkoloniën bij. Dat vraagt om een integrale aanpak via een eigen bestuurlijk orgaan. Een organisatie met echt doorzettingsmacht', vindt Muller.SP-Kamerlid Sandra Beckerman is niet verbaasd over deze conclusie van de onderzoeksraad. 'Het is pijnlijk herkenbaar. Wij zitten vijf jaar na de aardbeving van Huizinge. Het is vrij treurig dat we dan moeten concluderen dat de problemen groter zijn dan gedacht. Moet het niet radicaal anders?' Zo vraagt ze zich af tijdens de hoorzitting, waar het aanvullend onderzoek van de OVV naar de gaswinning wordt besproken.Wat Muller van de onderzoeksraad betreft is het tijd voor wat hij noemt 'het grote gebaar'. Hij doet daarvoor bij de hoorzitting een dringend beroep op de Tweede Kamer: 'Zorg er voor dat de schade ruimhartig wordt opgelost. Stop met de juridisering van de schade-afwikkeling, want dan kom je er nooit meer uit.'Hij wijst de Kamer er verder op dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders te afhankelijk is van met name het ministerie van Economische Zaken. 'Een nieuw probleem, leidt steeds tot een nieuwe constructie. Er wordt alleen technisch en juridisch naar gekeken. Terwijl het vooral een maatschappelijk probleem is en zo moet het ook worden aangepakt.'De Kamer vraagt zich wel af hoe de onderzoeksraad denkt te komen tot een nieuwe organisatie. 'Om die voldoende macht te geven is misschien wel een grondwetswijzing nodig. Dan ben je zo weer twee jaar verder', merkt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren op.Muller beveelt de Kamer aan te gaan kijken naar het werk van de herinrichtingscommissie Oost-Groningen. 'Zo zou het kunnen. Zeker kost dat tijd, maar dat is beter dan zo doormodderen.'De topman van de onderzoeksraad benadrukt verder dat de problemen niet in een paar jaar opgelost kunnen worden. 'Dat is een illusie. Mijn boodschap is: kom met realistische verwachtingen. Ga niet roepen dat het versterken in vijf jaar kan. Dat gaat echt niet lukken.'CDA-Kamerlid Agnes Mulder wijst er op dat de aandacht moet worden uitgebreid naar Drenthe en Friesland. 'Ook daar hoor ik naar aanleiding van de situatie in Groningen: we vertrouwen het niet meer. Dat vraagt om een aanpak voor heel Noord-Nederland', houdt ze de onderzoeksraad voor.Beckerman wil weten hoe er voor gezorgd kan worden dat er echt iets gaat veranderen. Het antwoord van de onderzoeksraad: 'Probeer de grote stap te maken. Ga niet morgen weer iets kleins organiseren. Geen pleisters plakken, maar de problemen echt aanpakken.'