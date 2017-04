Tweede Paasdag: Eitje Eitje

Op Tweede Paasdag kun je bij RTV Noord weer paaseieren zoeken en prijzen winnen.

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: Eitje Eitje op Tweede Paasdag bij RTV Noord. Ook dit jaar kan je weer op zoek naar paaseieren, die we verspreid door de provincie verstopt hebben.Je kunt de paaseieren vinden met behulp van aanwijzingen op Radio Noord. De uitzending begint 's ochtends om 8.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Je kunt Eitje Eitje ook volgen via TV Noord en online. De presentatie is in handen van Eric Bats en Gertjan van Stralen en het wordt een gezellige boel in de studio. Er komen onder meer taartenbakkers langs.In totaal verstoppen we twaalf paaseieren. Wie een ei vindt, wint een mooie prijs. Dus ga op zoek en neem je familie of vrienden mee. Eitje Eitje, maandag 17 april , Tweede Paasdag, de hele dag bij RTV Noord.