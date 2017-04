Politie belt aan bij man die nog moet zitten en vindt drugs

(Foto: Facebook politie Groningen Stad en Haren)

Toen de politie aanbelde bij een inwoner van de Groninger wijk Lewenborg die nog vier maanden moest zitten, troffen ze niet alleen de man aan. Er werd ook een hoeveelheid drugs gevonden in de woning.

De bewoner verzette zich hevig toen de agenten hem dinsdagmorgen wilden meenemen. Ook nadat hij in de boeien was geslagen, werd de man niet rustig.



Softdrugs, pillen en een gestolen fiets

Vervolgens gingen de agenten op onderzoek uit en vonden ze softdrugs, pillen en een gestolen fiets. De fiets is inmiddels teruggebracht naar de eigenaresse.



De verdachte zit vast voor verhoor en moet in elk geval de vier maanden gevangenisstraf nog uitzitten.

Door: RTV Noord Correctie melden