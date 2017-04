'Positieve interesse voor inloopbijeenkomst centrumplannen Bedum'

'Ik herken het centrum haast niet meer', 'Dat past mooi in Bedum' en 'Meer groen is altijd beter'. Het zijn een aantal reacties van inwoners uit Bedum die de inloopbijeenkomst bezochten. De gemeente is positief over de belangstelling.

Er moet minder winkelruimte komen in het dorp, meer parkeergelegenheid en 'inloopwinkels' waar winkels en horeca onder één dak komen. Ook wordt woon-zorgcomplex Bederawalda verder aangepakt.Bedumer Inez Consten woont vlakbij het centrum en ziet de verandering van het centrum als een goede impuls voor het dorp. 'Het ziet er allemaal wat nieuwer uit. We kijken nu tegen oude gebouwen aan. Dat is straks anders en er komt meer water en groen bij ons huis. Daar zijn we blij mee.''Het ziet er goed uit', ondernemer Thonny Teerling is positief over de plannen. Zijn slagerij gaat er op vooruit als de plannen doorgaan. Hij kan uitbreiden in een nieuw pand. Wel houdt hij een slag om de arm omdat er nog geen handtekeningen zijn gezet door de projectontwikkelaar. Hij hoopt dat de plannen snel gerealiseerd gaan worden.'De mensen die ik heb gesproken zijn positief', vertelt burgemeester Erica van Lente. Ze is aanwezig om vragen van bewoners te beantwoorden. Volgens haar loopt het goed door en is er veel 'positieve belangstelling'.Ook heeft ze met ondernemers gesproken. Die zijn ook positief. Wel zijn er volgens haar wat zorgen over de bereikbaarheid van de winkels tijdens de bouwwerkzaamheden. Hiervoor is aandacht bij de gemeente.