Crowdfunding voorkomt gang 'polderpanda' naar slachthuis

Met financiële steun van ruim 400 donateurs heeft de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) 25 Groninger blaarkoppen kunnen redden. In plaats van te worden afgevoerd naar de slacht, zullen de zeventien kalveren en acht pinken nog deze week de weide in gaan. Deze koeien worden straks als melkvee gehouden.

De crowdfundingsactie 'Polderpanda.nl' – een bijnaam van de Groninger blaarkop die wat weg heeft van de Chinese panda – is op touw gezet om te voorkomen dat tientallen zeldzame runderrassen naar de slacht worden afgevoerd. De campagne leverde binnen twee dagen ruim 10.000 euro op, voldoende om nu de eerste 25 zeldzame runderen te kopen.Oorzaak van het massaal 'opruimen' van koeien zijn de nieuwe fosfaatregels. Die houdt in dat boeren vanaf 1 april moeten krimpen, of anders een hoog bedrag per dier moeten betalen.De SZH pleit voor een uitzondering voor zeldzame landbouwhuisdierrassen, aangezien de populaties daarvan al worden bedreigd en juist moeten groeien in plaats van nog verder te krimpen. Woensdag vindt op het Ministerie van Economische Zaken (EZ) overleg plaats over deze uitzonderingspositie.