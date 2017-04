Pekelder politiek staat voor behoud goedkope huurwoningen

Bewoners van de Lindenlaan in Nieuwe Pekela en de Scheephellingstraat in Oude Pekela voelen zich gesteund door de Pekelder gemeenteraad. Die wil dat woningcorporatie Acantus er alles aan doet om de woningen te behouden.

Acantus stuurde de bewoners vorige maand een brief waarin het de toekomst van de woningen aan de Lindenlaan en de Scheepshellingstraat ter discussie stelt. Wat dat betekent voor de tientallen huurders, is nog de vraag.'Wij zijn enorm geschrokken van die brief', stelt SP-raadslid Pim Siegers. 'En de bewoners zijn ook enorm geschrokken van de mogelijke sloop van hun woning. Je huis is als een tweede huid. En dit zijn nog prima huizen.'De gemeenteraad wil unaniem dat renovatie van de woningen voor sloop gaat. Als er nieuwbouw komt, dan moeten er voldoende nieuwe woningen gebouwd worden en bij voorkeur in dezelfde prijsklasse als de huidige huizen.In Pekela heerst wantrouwen richting de woningcorporatie. Fractievoorzitter Lex Kupers van Samen Voor Pekela wil dat de afspraken zwart op wit komen te staan. 'We hebben in het verleden met Acantus al vaak afspraken gemaakt over sloop en bouw', zegt hij. 'Maar van de bouw kwam nooit wat terecht, van de sloop wel... Die afspraken moeten gewoon duidelijk op papier.'Het Pekelder college van burgemeester en wethouders heeft Acantus eerder al laten weten ongelukkig te zijn met de brief van de woningcorporatie. 'Ons streven is ook het behoud van goedkope huurwoningen', zegt wethouder Jaap van Mannekes. 'We zitten Acantus dicht op de huid.'