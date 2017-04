'Waarom is Middaghumsterland.nl een gedateerde site?'

(Foto: Screenshot middaghumsterland.nl)

Ze zien het als een gemiste kans en vinden dat de gemeente of provincie in actie moet komen om het natuurgebied Middag-Humsterland online beter te promoten. Het CDA in Winsum heeft daarom vragen gesteld aan wethouder Harmannus Blok, over de website middaghumsterland.nl.

Op de website is informatie te vinden van de provincie en de inmiddels opgeheven gebiedscommissie. Het CDA wil weten wat er nu met de site gaat gebeuren. Volgens de partij wordt er al sinds 2011 geen actuele informatie aangeleverd. Ze vinden dit een gemiste kans.



'De website gaat uit de lucht'

'De website is van de provincie en wordt volgende week uit de lucht gehaald', vertelt Harmannus Blok. Hij laat wel weten dat er gesprekken zijn met Marketing Gronningen. Ook zijn er volgens hem gesprekken tussen Zuidhorn, Winsum en de provincie over een nieuwe gebiedsvisie voor Middag-Humsterland.

