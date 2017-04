Britanniaklap siert eind dit jaar weer het Pekelderdiep

De Britanniaklap keert normaal gesproken nog voor het eind van dit jaar terug boven het Pekelderdiep. De brug wordt gerestaureerd door Wedeka.

In Pekela wordt de komende tijd bijna 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in het vervangen en het onderhouden van bruggen in de gemeente. Ook de walbeschoeiing in Pekela wordt onder handen genomen.De Britanniaklap heeft de hoogste prioriteit. Die brug werd ruim een jaar geleden deels gedemonteerd, omdat hij door achterstallig onderhoud onveilig was geworden. Vorig jaar was er geen geld om de brug te repareren.'Het is onze doelstelling dat-ie er tegen de kerst weer is', zegt wethouder Jaap van Mannekes (Samen Voor Pekela). Onder meer de Van Weringsklap, de Blijhamsterbrug en de Haansklap worden ook aangepakt, net als zestien andere bruggen in de gemeente.