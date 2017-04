'De frustratie is alleen maar groter geworden'

'Echt wijzer ben ik hier niet van geworden. De frustratie is er alleen maar groter door geworden.'

De bezoekers van de eerste inloopbijeenkomst in Ulrum van het Centrum Veilig Wonen (CVW) voor bewoners van de buitengebieden winden er geen doekjes om. Ze steken hun teleurstelling niet onder stoelen of banken.'Tegen alle mensen die de komende dagen nog naar deze bijeenkomsten willen gaan zeg ik: blijf maar thuis. Je hebt er niets aan. Triest, triest, triest,' verzucht een Zoutkamper met forse schade.De bijeenkomst is de eerste in een reeks van vijf. Het Centrum Veilig Wonen en bureau Witteveen+Bos geven er uitleg over het massaal afwijzen van schadeclaims buiten het aardbevingsgebied.Dat leidt tot weinig enthousiasme na afloop. 'Neem nou die voucher van 1500 euro. Ze kunnen er niet eens fatsoenlijk uitleg over geven. Wat moeten we nou met een voucher als ze niet eens weten hoe het zit. En dat geldt ook voor de second opinion. Hoe dat werkt weten ze nog niets eens.'Veel animo om de voucher aan te nemen is er niet. 'Ach, ze zeggen wel dat er bij ons bevingetjes zijn geweest, maar net niet zwaar genoeg. Maar ik heb wel enorme scheuren in de muren. Ze zeiden: u kunt een second opinoin aanvragen of met die voucher akkoord gaan. Nou ik zei: aan mijn nooit niet. Dan maar een contra-expertise', reageert Gita Bos uit Zoutkamp.Directeur Peter Kruyt van het Centrum Veilig Wonen begrijpt de boosheid wel. 'Wat wij hier doen is de mensen uitleggen hoe we tot deze beslissing zijn gekomen. En hoe het proces is gegaan. Ik merk dat de mensen dat wel snappen, maar ze denken natuurlijk ook: potverdikkeme, het is geen aardbevingsschade.'De komende dagen worden er nog inloopbijeenkomsten gehouden in Haren, Scheemda, Zuidhorn en Veendam.