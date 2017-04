School en scholieren ruziën over Laatste School Dag: geen feest

De 'Laatste School Dag' op De Lindenborg in Leek wordt woensdag noodgedwongen een gewone schooldag. De schooldirectie en examenkandidaten kunnen het niet eens worden over het programma. Dus is besloten de feestelijkheden af te blazen.

Traditioneel organiseren eindexamenkandidaten een dag vol gekkigheid op de laatste schooldag die zij hebben voor de eindexamens. Ze maken de plannen in overleg met de directie van de school.



Plannen afgekeurd

In februari keurde de schooldirectie de plannen van de scholieren van De Lindenborg af. Ze waren onveilig en gingen ten koste van sommige leerlingen.



De scholieren maakten nieuwe plannen, maar die vond de school nog steeds niet goed genoeg. De manier waarop ze andere leerlingen 's ochtends wilden onthalen op school vond de directie niet goed.



'Een feest moet een feest voor iedereen zijn'

Scholieren uit andere klassen vonden die ontvangst andere jaren eng. 'Een feest moet een feest zijn voor iedereen en mag niet uitmonden in een feestje ten koste van anderen', schrijft de directie in een brief aan de ouders. Het is onduidelijk wat de scholieren precies van plan waren.



De examenleerlingen vonden die ontvangst zo cruciaal dat ze het niet wilden schrappen. Daarom is uiteindelijk besloten woensdag maar helemaal niets te doen.

