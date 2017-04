Gräper verwacht snel extra treinen op tracé Groningen-Zwolle

Er gaan binnenkort in de weekenden extra treinen rijden tussen Groningen en Zwolle. Dat bevestigt Ineke van Gent, regiodirecteur Noordoost van de Nederlandse Spoorwegen.

'Ik ben blij dat de NS er werk van maakt. Maar ik ben pas tevreden als we de capaciteit hebben die we hadden voordat we de nieuwe dienstregeling inging', zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Het blijft raar dat je op een druk tracé als Groningen-Zwolle met een nieuwe dienstregeling ineens de capaciteit gaat snoeien.'Gräper verwacht dat de extra treinen snel ingezet gaan worden. Dit kan zodra de werkzaamheden rond station Assen klaar zijn. Het treinverkeer tussen Groningen Hoogeveen ligt er vanaf komend weekend twee weken uit.De extra treinen worden ingezet na klachten over volle treinen op het traject. Zo weigerde een conducteur op zondag 2 april om in Zwolle verder te rijden met een stampvolle trein, die uit Groningen kwam. Hij vond het niet verantwoord.De volgende stap is als het aan de gedeputeerde ligt het aanpakken van drukte in de spits. 'Ze zijn heel hard bezig hoe ze de puzzel zo kunnen leggen met alle logistiek in Nederland dat ook in de spits naar de Randstad toe treinen langer zullen worden.'