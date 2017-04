Groninger Kamerlid wordt voorzitter van 'kleine' parlementaire enquête

Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) uit Ten Boer is de nieuwe voorzitter van de 'Parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies'. De commissie onderzoekt het doorsluizen van geld via brievenbusfirma's en het wegsluizen van geld naar het buitenland.

Nijboer volgt Ed Groot op, die na de verkiezingsnederlaag van de PvdA niet in de Tweede Kamer terugkeert. Groot was een van de initiatiefnemers van deze ondervragingscommissie.Voor het onderzoek worden mensen onder ede verhoord. Ze zijn verplicht mee te werken. De commissie ging eind vorig jaar aan de slag.De ondervragingscommissie is een soort kleine parlementaire enquête. Dit is een nieuw fenomeen in de Tweede Kamer. Het zit tussen een gewone hoorzitting en een diepgravende parlementaire enquête in.