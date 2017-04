Pekelder coalitie blijft ternauwernood overeind, maar voor hoe lang?

De coalitie in de gemeenteraad van Pekela is dinsdagavond bijna gevallen over een tussenzin in een brief over de gemeentelijke herindeling. Door de brief tijdelijk terug te trekken, zijn de gemoederen bedaard en mag het college van burgemeester en wethouders voorlopig blijven zitten.

Coalitiepartijen SP en Samen Voor Pekela staan haaks op elkaar wat betreft hun standpunt over de gemeentelijke herindeling. De SP is fel tegen een fusie van Pekela met Veendam en Stadskanaal. Samen Voor Pekela is juist een voorstander van die herindeling.Eind februari is al een streep door de gemeentelijke fusie gezet, omdat de gemeenteraad van Veendam het niet zag zitten. Maar Samen Voor Pekela wil de deur op een kier houden. De SP ziet dat absoluut niet zitten.Pekela stuurt als gemeente een brief naar het provinciebestuur. In die brief staat een tussenzin over of Pekela initiatieven van anderen over de herindeling voorlopig wel of niet zal steunen.De betreffende passage: 'Op 21 maart jl. hebben alle fracties in de gemeenteraad uitgesproken dat zij de komende tijd niet met initiatieven zullen komen,, voor een nieuwe gemeentelijke herindeling van de gemeente Pekela.In een pauze om de gemoederen wat te bedaren is overleg gevoerd door het college, maar ook afzonderlijk door de fracties van SP en Samen Voor Pekela. Uiteindelijk is besloten om de brief voorlopig terug te trekken en volgende maand weer op de agenda te zetten.SP-fractievoorzitter Pim Siegers zegt dat hij serieus bereid was om het college te laten vallen. 'Ja, zeker', vertelt Siegers. 'We hebben de afspraak gemaakt dat we tot de volgende verkiezingen niet zouden beslissen over een herindeling en nu willen ze weer een opening houden. Wij hebben als SP al zoveel geslikt in dit herindelingsdossier. Dit is de druppel.'Lex Kupers, fractievoorzitter van Samen Voor Pekela, betreurt de situatie. 'Ik zou dat heel erg jammer vinden', zegt hij. 'Dit is het enige struikelblok. Dit is het punt waarop we het niet eens zijn. Maar ik verander niet van standpunt.'De SP en Samen Voor Pekela blijven dus lijnrecht tegenover elkaar staan in het herindelingsdossier. Voor nu is de coalitie dan ook gered, maar het is de vraag hoe lang dat goed gaat.'We gaan het op 23 mei zien bij de volgende raadsvergadering', aldus Kupers. 'Als we pech hebben valt het college dan.'