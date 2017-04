PvdA Vlagtwedde laakt kwaliteit bodemonderzoek COA-terrein Ter Apel

(Foto: Mario Miskovic/ RTV Noord)

'Wij willen dat de onderste steen bovenkomt', dat zegt fractievoorzitter Richart Joling van de PvdA in de gemeenteraad van Vlagtwedde, Hij vindt dat het onderzoek naar bodemvervuiling op het COA-terrein in Ter Apel niet veel voorstelt.

Naar aanleiding van klachten van medewerkers over migraine, hoge bloeddruk, luchtwegklachten en vlekken op de huid, besloot COA een bodemonderzoek uit te laten voeren. Uit het onderzoek blijkt dat de bodem niet zodanig is vervuild, dat de gezondheidsklachten en het hoge ziekteverzuim kunnen worden verklaard.



Volgens Joling is het onderzoek niet goed uitgevoerd. Het leunt teveel op twee eerdere onderzoeken in 2013 en 2014. Velen betwijfelen of deze diepgaand genoeg zijn geweest.



Geen genoegen

Volgens Joling 'krijgt deze muis een staart'. Hij gaat er van uit dat de COA-medewerkers, die er van zijn overtuigd dat hun klachten door vervuilde grond komen, geen genoegen nemen met het onderzoek. 'Ik vind, dat als COA een grote broek aantrekt en zegt: we gaan de onderste steen naar boven halen en we willen nu definitief af van de twijfel, dan moet je op het hele terrein onderzoek laten doen door een onafhankelijk bureau. En dat is niet gebeurd'.



Het COA gaat verder met medisch onderzoek. Gehoopt wordt dat dit wel meer licht werpt op het hoge ziekteverzuim. Maar ook daarop is kritiek. Enkele COA- medewerkers typeerden dit als 'flutonderzoek'.



Ook in de gebouwen wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van de gezondheidsklachten. Onder meer door de klimaatbeheerssystemen opnieuw onder de loep te nemen en te speuren naar bacteriën en schimmels.

Door: RTV Noord Correctie melden