'Wethouder moet beter zijn best doen voor armoedebeleid'

Een aantal partijen in de gemeenteraad van Winsum vindt dat wethouder Marc Verschuren beter zijn best moet doen als het gaat om de uitvoering van het armoedebeleid in Winsum. Onlangs bleek uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie dat er verbeterpunten zijn.

De PvdA vindt dat de wethouder er niet goed in is geslaagd om het minimabeleid uit te voeren. De gemeente moet volgens PvdA'er Jan Willem Nanninga een betere sturende rol krijgen als het gaat om samenwerking van de partners en maatschappelijke organisaties. 'Maak duidelijkere afspraken met hen en gebruik deze organisaties om de doelgroep beter in beeld te rkijgen'.



De partij vindt dat de wethouder 'beter zijn best' moet doen om de mensen te bereiken die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hiermee onderstrepen ze de conclusies van de rekenkamercommissie.



Geld

Doelgroepen die niet in de bekende bestanden staan moeten ook volgens Gemeentebelangen Winsum beter worden benaderd, waaronder de ZZP'ers. Doordat mensen de juiste regeling niet kunnen vinden blijft er geld op de plank liggen.



Positiever geluid

Het CDA is positiever over de uitvoering van het armoedebeleid. 'Er vallen geen grote groepen mensen tussen wal ens schip', stelt CDA'er Ymte Sijbrandij. Maar de gemeente is er nog niet helemaal. De doelgroep moet ook wat hen betreft duidelijker in beeld zodat de geldstromen de juiste kant op gaan.



Tanden kapot

De ChristenUnie vindt dat de website van de gemeente wel wat makkelijker kan. Fractievoorziter Nannet Gijzen heeft de proef op de som genomen: 'Stel dat mijn tanden kapot zijn en ik heb geen werk. Als ik, geen geld en tanden kapot als zoektermen invul. Dan krijg ik als antwoord: lantaarn kapot en fondsenwerving collecte'.



Volgens de partij zijn de regelingen voor minima moeilijk te vinden op de website. Het is volgens haar niet duidelijk waar wat staat.



Reactie college

Wethouder Marc Verschuren erkent dat de website van de gemeente beter kan. 'Dit is een lastige materie. Een goede website bouwen blijft een vak apart'.



De wethouder wil niet te veel ingaan op de kritiek van de PvdA. 'Een goed armoedebeleid is belangrijk en daar doe ik mijn uiterste best voor. Maar wat zei zeggen kun je in het rapport lezen. Daarin wordt de vinger gelegd op de pijnlijke plekken. Maar als je het goed leest dan valt het allemaal wel mee'.



De wethouder komt binnenkort met een lijst van verbeterpunten. Ook hoe hij denkt de doelgroep beter te kunnen bereiken.

