Plannen voor centrum Delfzijl vallen niet bij iedereen goed

Nog niet iedereen ziet de plannen voor het centrum van Delfzijl zitten. Dat bleek dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst, waar voorstanders en critici zich lieten horen.

Onder de kritische Delfzijlsters ook slager Remco Borkhuis. Hij verliet vlak voor de pauze boos de zaal. 'De gemeente informeert ons heel slecht over het verplaatsen van ondernemers op het Vennenplein. Ze hebben te weinig oog voor kleine ondernemers.''De gemeente geeft mij geen toekomstperspectief in Delfzijl en dat vind ik kwalijk. Ik heb dit met mijn vrouw vanuit het niets opgebouwd', zegt Borkhuis. 'Daar hebben we heel veel tijd en energie ingestoken. Ik doe het graag, maar het werkplezier word je zo wel ontnomen.'Wethouder IJzebrand Rijzebol vindt de reactie van Borkhuis 'jammer'. 'We hebben met hem gesproken over alternatieve locaties. Hij heeft aangegeven dat hij geen enkele van die locaties niet wil. En dat kan natuurlijk.'Borkhuis mikt op een locatie tussen twee supermarkten in. Rijzebol: 'Deze week doen wij een uitgifte aan een consortium op het nieuwe centrum in te richten. Daar zijn twee supermarkten bij betrokken. Wij nodigen Borkhuis uit zich daar te melden, zodat er een plekje tussen twee supermarkten gemaakt kan worden.''Maar ook dan moet hij tot overeenstemming met ons komen. We geven niet alles weg en zullen met een nette manier met elkaar om moeten gaan.'