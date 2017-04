Politie zet 532 automobilisten aan de kant: 31 bekeuringen

(Foto: Dennis Venema)

Bij een politiecontrole in Hoogezand en Sappemeer zijn dinsdag 31 automobilisten bekeurd. Eén auto was in dermate slechte staat dat deze ter plekke in beslag werd genomen.

De controle vond plaats op drie plekken: de Kielsterachterweg en de Dassenburcht in Hoogezand en de Noorderstraat in Sappemeer. Er werden 532 auto's aan de kant gezet.



Eén automobilist raakte zijn rijbewijs kwijt. Bij een ander werd een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen.

Door: RTV Noord Correctie melden