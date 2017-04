'Tweede toeristenkantoor' mikt op de charme van rijtjeshuizen

'Dit is het tweede toeristenkantoor'. Kunstenaar Marcel Imthorn opent woensdag Wijkpodium Periferie in de stadswijk Selwerd.

'In plaats van mensen naar Martinitoren te verwijzen of het Peerd van Ome Loeks dacht ik: laten we eens kijken naar wijken die misschien nog wel typischer zijn voor het Nederlandse landschap, namelijk die met rijtjeshuizen', verklaart Imthorn de keuze voor Selwerd.



'Rijtjeshuizen zijn typisch Nederlands'

In de jaren zestig ontstonden er wijken met rijtjeshuizen om zo snel de woningnood op te lossen. 'Van de zeven miljoen woningen in Nederland zijn er vier miljoen rijtjeshuis', zegt Imthorn.



'Dus het is echt heel erg Nederlands. En toch kijken we daar niet naar. Dingen als tulpen vinden we typischer en zo willen we ons presenteren naar het buitenland.'



Wijkwandelingen

Imthorn geeft rondleidingen door de wijk, net als een stadsgids in het hart van Groningen doet. Vooral mensen die opgroeiden in Selwerd en studenten wandelen mee langs bijvoorbeeld de Witte Boerderij in Park Selwerd, het Noorderstation en de telefooncentrale. 'Uiteindelijk wil ik de bewoners zelf naar de eigen wijk laten kijken.'



Computerwerkplaats

Met het opengaan van het wijkpodium start in de voormalige school aan de Bottelroosstraat ook een computerwerkplaats. Dit moet tevens een plek worden voor hangjongeren.

